В частности, меняя тарифы, почтовый оператор учитывает скачки цен на топливо и необходимость самостоятельно закупать генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи и планы превращать отделения таким образом в "пункты несокрушимости". Бизнес 24 передает детали.
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Как изменятся тарифы "Новой почты" с 1 января
Как отметили в "Новой почте", с 1 января 2023 года стоимость доставки в отделение и почтомат будет рассчитываться одинаково. При этом, отменяется дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении – раньше это стоило 20 гривен, а теперь будет бесплатным.
В то же время стоимость доставки документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат "Новой почты" вырастет на 10 гривен – до 55 гривен за отправку.
Кроме того, доставка посылок между отделениями и почтоматами по городу будет рассчитываться по таким тарифам:
- до 2 килограммов – 50 гривен;
- до 10 килограммов – 80 гривен;
- до 30 килограммов – 120 гривен.
Тем временем доставка посылок между отделениями и почтоматами по Украине будет стоить:
- до 2 килограммов – 70 гривен;
- до 10 килограммов – 100 гривен;
- до 30 килограммов – 140 гривен.
При этом, за доставку или забор посылки курьером придется доплатить:
- до 30 килограммов – дополнительные 35 гривен к тарифу;
- за каждые 100 килограммов для большей отправки – дополнительные 100 гривен к тарифу.