В частности, меняя тарифы, почтовый оператор учитывает скачки цен на топливо и необходимость самостоятельно закупать генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи и планы превращать отделения таким образом в "пункты несокрушимости". Бизнес 24 передает детали.

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Как изменятся тарифы "Новой почты" с 1 января

Как отметили в "Новой почте", с 1 января 2023 года стоимость доставки в отделение и почтомат будет рассчитываться одинаково. При этом, отменяется дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении – раньше это стоило 20 гривен, а теперь будет бесплатным.

В то же время стоимость доставки документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат "Новой почты" вырастет на 10 гривен – до 55 гривен за отправку.

Кроме того, доставка посылок между отделениями и почтоматами по городу будет рассчитываться по таким тарифам:

до 2 килограммов – 50 гривен;

до 10 килограммов – 80 гривен;

до 30 килограммов – 120 гривен.

Тем временем доставка посылок между отделениями и почтоматами по Украине будет стоить:

до 2 килограммов – 70 гривен;

до 10 килограммов – 100 гривен;

до 30 килограммов – 140 гривен.

При этом, за доставку или забор посылки курьером придется доплатить:

до 30 килограммов – дополнительные 35 гривен к тарифу;

за каждые 100 килограммов для большей отправки – дополнительные 100 гривен к тарифу.

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