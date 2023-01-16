Supernova Airlines получила разрешение на полеты

Директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявил, что авиакомпания стала первой в Украине, смогшей выполнить все условия и получить сертификат во время войны.

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Это пример несокрушимости украинцев и напоминание другим бизнесам, что именно сейчас лучшее время инвестировать в Украину. Мы верим в ВСУ и понимаем, что быстрая и безопасная логистика очень важна для ускорения нашей победы и обеспечения украинцев необходимыми товарами,

– рассказал он.

Напомним! Информация о том, что Новая почта запускает собственную авиакомпанию появилась еще осенью 2021 года.

Из каких аэропортов планирует летать Supernova Airlines

Supernova Airlines планирует совершать полеты из ближайших аэропортов Европы, пока небо над Украиной закрыто. Впоследствии авиакомпания планирует использовать аэропорты в Борисполе и Львове.