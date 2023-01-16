Supernova Airlines получила разрешение на полеты
Директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявил, что авиакомпания стала первой в Украине, смогшей выполнить все условия и получить сертификат во время войны.
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Это пример несокрушимости украинцев и напоминание другим бизнесам, что именно сейчас лучшее время инвестировать в Украину. Мы верим в ВСУ и понимаем, что быстрая и безопасная логистика очень важна для ускорения нашей победы и обеспечения украинцев необходимыми товарами,
– рассказал он.
Из каких аэропортов планирует летать Supernova Airlines
Supernova Airlines планирует совершать полеты из ближайших аэропортов Европы, пока небо над Украиной закрыто. Впоследствии авиакомпания планирует использовать аэропорты в Борисполе и Львове.
- Сейчас у Supernova Airlines есть два Ан-26, которые взяла на правах лизинга.
- В Новой почте уверяют, что их компания активно занимается развитием собственного авиафлота.