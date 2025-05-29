Найбільший приватний авіаперевізник Росії скасовує рейси через проблемами з лайнерами Airbus

S7 Airlines змушена скасувати частину рейсів через труднощі з обслуговуванням літаків, які спричинені санкціями. Компанія зіштовхнулась з проблемами з постачанням запасних деталей для літаків.

Санкції в ділі

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на губернатора Кемеровської області Іллю Середюка, інформує 24 Канал. За його словами, більшість літаків у парку S7 були закуплені за кордоном.

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Після запровадження міжнародних санкцій через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, компанії стало складно забезпечувати технічне обслуговування своїх авіалайнерів.

Вимушене рішення

Середюк зазначив, що S7 "змушена економити ресурс літаків" і чекати на поставки комплектуючих через альтернативні схеми. Тим часом пасажирам з Новокузнецька радять користуватися рейсами "Аерофлоту" до Москви.

У самій компанії пояснили зміни в розкладі "сезонною оптимізацією флоту й маршрутної мережі". Втім, це вже не перше скорочення польотної програми: у грудні 2022 року S7 скасувала кілька напрямків із Москви, а в січні 2024 року припинила польоти ще вісім міст, серед яких великі обласні центри Челябінськ і Нижній Новгород.

Флот S7

За даними Flightradar24, у флоті S7 налічується 104 літаки, з яких 68 – Airbus. Проте значна частина з них наразі не використовується: за інформацією Коммерсанта, з 39 лайнерів A320/A321neo компанія вивела з експлуатації 31. Причиною є двигуни Pratt & Whitney, які неможливо завозити "обхідними шляхами", оскільки вони обладнані спеціальними чіпами для відстеження переміщення.

І хоча компанія S7 Technics заявляла, що освоїла капремонт двигунів для Boeing 737 і Airbus A320, обслуговування новітніх двигунів PW1100G досі залишається виключною прерогативою виробника.