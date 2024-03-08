"Це штучна залежність": посол України закликав ЄС ввести санкції проти "Росатому"

Представник Місії України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що Євросоюз має почати вводити санкції проти "Росатому", який безпосередньо брав участь в захопленні атомної електростанції в Енергодарі. Про це дипломат заявив в ході дискусії в аналітичному центрі Bruegel, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Посол розповів, що під час спілкування із партнерами запитував, чи можуть вони уявити що російський інженер займається ядерним тероризмом разом з обслуговуванням чи будівництвом нових атомних станцій.

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Він наголошує, що ці люди мають бути покарані й далі поступово ЄС має позбутися залежності від російської атомної енергетики.

Я думаю, що це немислимо, і ми повинні почати принаймні з санкцій проти російського "Росатому", який брав безпосередню участь у захопленні регіону електростанції, а потім зробити наступні кроки, щоб вийти з цієї залежності, тому що це штучна залежність,

– сказав Ченцов.

На думку дипломата, тут важливу роль грають заморожені російські активи. Він зазначив, що не закликає нехтувати інституції та уряди ЄС верховенством права, але каже, що правила мають бути скориговані.

Вони повинні отримати правильну відповідь, і нове покоління правових інструментів, в тому числі щодо суверенних активів, повинні бути розроблені й скориговані, тому що Росія може розуміти тільки цю мову сили, в тому числі й в галузі міжнародного права,

— сказав посол.