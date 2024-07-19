Санкції проти російського нафтового тіньового флоту: Велика Британія розширила обмеження

Велика Британія розширила свої санкції проти російського тіньового флоту ще на 11 пунктів. Мовиться про танкери, які нелегально перевозять нафту для Росії.

Санкції проти російського флоту

Cанкції були накладені на такі судна, як "Залив Амурський" і "СКФ Печора", за їхню участь у транспортуванні нафти або нафтопродуктів з Росії до третьої країни.

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Згідно з нещодавнім урядовим звітом, існує висока ймовірність того, що на суднах з'являться прапори Панами, Габону та Островів Кука.

Велика Британія вжила заходів, запровадивши санкції проти шести суден, що належать до "тіньового флоту" Росії. За повідомленнями, ці судна використовувалися для ухилення від західних санкцій щодо торгівлі російською нафтою.

У червні Велика Британія запровадила санкції проти компанії "Інгосстрах", яка надає послуги російським експортерам нафти, зокрема, страхування суден.