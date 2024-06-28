З російських олігархів починають знімати санкції, – Зеленський

Захід має припинити знімати санкції з російських олігархів. Саме вони підтримують режим Путіна, сказав Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради.

Санкції проти олігархів

Президент України привітав рішення щодо передачі Україні прибутку від російських активів під час свого звернення. Також він додав, що усі активи ворога повинні працювати на захист життів, проте Заходу необхідно знайти дієвий спосіб конфіскації усіх заморожених коштів.

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Володимир Зеленський Президент України Зараз ми бачимо, як з російських олігархів почали знімати санкції. Ми повинні зупинити це і посилити санкції, бо на цих коштах тримається путінський режим.

Як російський олігарх отримав елітний літак в обхід санкцій

Російський бізнесмен і один із засновників компанії "Київська площа" Зарах Ілієв, нині перебуває під санкціями США і Великої Британії.

Літак Airbus A320neo потрапив у Росію всупереч санкціям. Вартість джету складає понад 110 мільйонів доларів. Імовірно, Ілієв придбав цей літак на заміну старому – Airbus A318CJ.

Спочатку борт придбали через компанію зареєстровану в Сан-Марино. У цей момент літак отримав номер T7-HHH. Уже влітку 2022 року борт став азербайджанським. Тоді він отримав номер 4K-5555. Далі цей ланцюжок виглядав так: