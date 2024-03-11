Відріжуть від фінсистеми США: Raiffeisen пригрозили новими санкціями за ведення бізнесу у Росії

Мінфін США пригрозив австрійському банку Raiffeisen санкціями за не бажання покидати ринок Росії. А також за допомогу у фінансуванні російської армії.

Можливі санкції США щодо Raiffeisen

Мінфін США попередив, що запровадять санкції проти австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI). Зокрема йдеться про те, що RBI, що група може виявитися відрізаною від фінансової системи США, якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

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Мінфін США закликав уряд Австрії перевірити Raiffeisen

Також у релізі відомство зазначило, що старший чиновник Казначейства США Ганна Морріс з 7 по 8 березня приїжджала до Відня, аби зустрітися з австрійським урядом та керівництвом банківської групи.

Під час поїздки Морріс повинна була спонукати австрійський фінансовий сектор оцінити, наскільки діяльність Raiffeisen підпадає під дію американського указу щодо заходів проти іноземних банків у разі їхньої причетності до торгівельних угод, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії.

У Мінфіні США зазначили, що за потреби вони можуть вжити відповідних заходів "з пом'якшення наслідків".

Raiffeisen досі працює у Росії

Виданню EUobserver група RBI заявила, що "принципово не коментує публічно дискусії із представниками влади".

Голова правління RBI Йоганн Штробль на початку 2024 року зазначав, що банк ніби то працює над тим, аби покинути ринок агресорки та зменшити там свою присутність.

Ми продовжуємо працювати над деконсолідацією нашого російського бізнесу або у формі продажу, або у формі відокремлення,

— зазначав Штробль, аналізуючи бізнес-показники за 2023 рік.

З ІІ кварталу 2022 року обсяг кредитування в Росії скоротився на 56%".

Однак, наприкінці 2023 року банк мав ще 6 мільярдів євро кредитів у Росії.

Прибутки Raiffeisen за 2023 рік

За 2023 рік RBI отримав консолідований прибуток у розмірі 2,386 мільярда євро і відзначив суттєве покращення своїх капіталовкладень. Щодо чистого прибутку без урахування внесків з Росії та Білорусі, то він склав 997 мільйонів євро.

RBI має намір викупити акції російського олігарха Олега Дерипаски, які знаходяться в замороженому стані, через свою російську дочірню компанію. Згідно з угодою банк має купити 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag на початку 2024 року. Таким чином Raiffeisenхоче зменшити ризики, пов'язані з російським бізнесом RBI.