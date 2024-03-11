Возможные санкции США в отношении Raiffeisen

Минфин США предупредил, что введут санкции против австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). В частности речь идет о том, что RBI, что группа может оказаться отрезанной от финансовой системы США, если будет помогать финансировать российскую армию.

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Минфин США призвал правительство Австрии проверить Raiffeisen

Также в релизе ведомство отметило, что старший чиновник Казначейства США Анна Моррис с 7 по 8 марта приезжала в Вену, чтобы встретиться с австрийским правительством и руководством банковской группы.

Во время поездки Моррис должна была побудить австрийский финансовый сектор оценить, насколько деятельность Raiffeisen подпадает под действие американского указа о мерах против иностранных банков в случае их причастности к торговым сделкам, связанных с военно-промышленным комплексом России.

В Минфине США отметили, что при необходимости они могут принять соответствующие меры "по смягчению последствий".

Обратите внимание! Изданию EUobserver группа RBI заявила, что "принципиально не комментирует публично дискуссии с представителями власти".

Raiffeisen до сих пор работает в России

Председатель правления RBI Иоганн Штробль в начале 2024 года отмечал, что банк якобы работает над тем, чтобы покинуть рынок агрессора и уменьшить там свое присутствие.

Мы продолжаем работать над деконсолидацией нашего российского бизнеса или в форме продажи, или в форме отделения,

- отмечал Штробль, анализируя бизнес-показатели за 2023 год.

Со II квартала 2022 года объем кредитования в России сократился на 56%".

Однако, в конце 2023 года банк имел еще 6 миллиардов евро кредитов в России.

Прибыль Raiffeisen за 2023 год

За 2023 год RBI получил консолидированную прибыль в размере 2,386 миллиарда евро и отметил существенное улучшение своих капиталовложений. По чистой прибыли без учета взносов из России и Беларуси, то он составил 997 миллионов евро.

Примечательно! RBI намерен выкупить акции российского олигарха Олега Дерипаски, которые находятся в замороженном состоянии, через свою российскую дочернюю компанию. Согласно договору банк должен купить 28% акций австрийской строительной группы Strabag в начале 2024 года. Таким образом Raiffeisen хочет уменьшить риски, связанные с российским бизнесом RBI.