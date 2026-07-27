ЄС несподівано послабив санкції: знову відкрив ринок для "м'якого золота" Росії

Брюссель зняв санкції з російського соболиного хутра, які були запроваджені лише у квітні. Після цього імпорт шкурок соболя преміумкласу до Євросоюзу може відновитися.

Чому ЄС скасував санкції

Заборону на постачання соболиного хутра з Росії скасували під час затвердження 21-го пакета санкцій ЄС минулого тижня, пише Euractiv.

У Європейській комісії пояснили такий крок необхідністю. Мовляв, Росія домінує у виробництві соболиного хутра, тому європейські виробники фактично не можуть знайти інших постачальників.

Схоже, що отримати їх (соболині шкурки – 24 Канал) деінде дуже складно,

– сказав високопоставлений чиновник ЄС.

За словами дипломата ЄС, виняток на соболине хутро Росії активно просували Італія та Греція. Вони є найбільшими покупцями цих шкурок у Європі.

Що це означає для Росії

Соболине хутро вважається одним із найдорожчих та найцінніших у світі завдяки винятковій м'якості, за що його прозвали "м'яким золотом". Шуби з російського соболя можуть коштувати десятки, а інколи й сотні тисяч євро.

Свого часу видання The New York Times порівнювало, що одна така шуба може обійтися навіть дорожче за автомобіль Rolls-Royce.

Елітні модні бренди у Європі уже багато десятиліть купують соболине хутро в Росії. За даними міжнародного аукціону хутра Sojuzpushnina, навіть після початку повномасштабної війни, компанії з Італії та Греції продовжили активно імпортувати шкурки.

Таким чином, Росія знову зможе заробляти на експорті хутра до Європи чималі гроші, попри бажання ЄС обмежити доходи Кремля.

Водночас готові хутряні вироби й надалі залишаться під санкціями, запровадженими ще у 2022 році. Москві заборонено імпортувати їх до ЄС, а європейським виробникам – експортувати до Росії. Обмеження стосуються також інших предметів розкоші, зокрема діамантів та чорної ікри.

Нагадаємо, у 20-му пакеті санкцій проти Росії, ухваленому 23 квітня 2026 року, Євросоюз серед іншого запровадив заборону на імпорт вичинених хутряних шкурок.