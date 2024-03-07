Сбербанк подав в суд, щоб збанкрутувати нідерландську ТОВ Делл

У Сбербанку Росії повідомили про намір судитися з ТОВ Делл, щоб визнати компанію банкрутом. Таку заявку банк хоче подати через невиконання компанією вимоги щодо виплати боргу у встановлені законодавством терміни.

Чому Сбербанк судиться

У банці повідомили, що Арбітражний суд Москви ще у грудні 2023 року повністю задовольнив його вимоги про стягнення заборгованості з ТОВ Делл.

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Сбербанк, за угодою від 20219 року, стягував з компанії 57,6 мільйона рублів безпідставного збагачення. Делл мала надавати йому послуги з технічної підтримки програмного забезпечення компанії VMware (третя сторона конфлікту), але ще у березні 2022 року припинила співпрацювати з Росією.

ТОВ Делл повністю належить для нідерландських компаній Dell International Holdings VIII B.V. та Dell Global Holdings III B.V. В основному Делл займається торгівлею комп’ютерами, периферійними пристроями до комп’ютерів і ПЗ.

До початку повномасштабного вторгнення Делл експортувала свої товари до Росії з метою подальшого збуту. Проте уже з березня 2022 року вона не веде жодної комерційної діяльності на території окупанта.

У 2022 році виручка компанії склала 9,8 мільярда рублів, а збиток – 6,9 мільярда рублів. Натомість у 2021 році цифри становили 55 мільярдів та 1,1 мільярда рублів відповідно.