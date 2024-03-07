Для українців – новий податок

В Кабміні готують законопроєкт, який передбачить введення податкового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Від початку повномасштабного вторгнення основна частка коштів з українського бюджету виділяється на оборону.

Саме тому країна потребує на сьогодні додаткових надходжень, які можна отримати під час введення нових податків.

Попередньо, проєкт для цього повинен бути оприлюднений вже у березні.

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В ефірі телемарафону 4 березня голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев розповів, що завдяки певному комплексу заходів доходи державного бюджету збільшаться на 44 мільярди гривень у 2024 році.

Нагадуємо! Під час щорічної пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році дефіцит бюджету становить 37 мільярдів доларів.

У коментарі 24 Каналу бухгалтер Михайло Смокович розповів, що на сьогодні вже є певна концепція цього законопроєкту, який мають виносити на голосування. Згідно з нею, для ФОПів планують вести сплату військового збору. Нагадаємо, що ФОПи 1, 2 та 3 групи сплачують єдиний податок, а от військовий збір – ні.

Смокович пояснює, що в Україні ставки військового збору становлять 1,5% від мінімальної заробітної плати. Саме таку ставку планують встановити й для ФОПів.

Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів З квітня 2024 року мінімалка в нас 8 тисяч гривень. 1,5% від неї – це 120 гривень. Тобто буде платіж у 120 гривень щомісяця для ФОПів 1 та 2 групи військового збору додатково до тих податків, які вони вже сплачують.

Втім для 3 групи буде трішки інший розмір військового збору. Його відраховуватимуть не від мінімальної заробітної плати, а від доходу загалом. І йдеться не про 1,5%, а про всього лише 0,1%.

Тобто якщо зараз ФОПи третьої групи платять 5% єдиного податку, то податкове навантаження буде плюс 0,1% – 5,1% податку загалом.

Розмір податку не є таким, щоб розводити паніку. Все-таки цей військовий збір дозволить отримати додаткове фінансування для наших військових. Тому певні видатки вдасться перекрити, але не всі,

– додає бухгалтер.

Чи будуть такі дії влади ефективними

Під час розмови з 24 Каналом економіст Борис Кушнірук розповів, що поки законопроєкту не поширили, то важко коментувати ситуацію. Втім зауважує, що, очевидно, буде йтися про те, що влада хоче обкласти ФОПів додатковим податком. І він не впевнений чи дасть це значний ефект.

Борис Кушнірук Економіст В якій мірі чи буде це ефективно – не впевнений. Бо проблема ж в тому, що ФОПи й так у нас деволюцінізована сфера. І якщо ми почнемо їх додатковими податками обкладати, то чи буде це правильною моделлю?

На думку економіста, в українській податковій системі й так чимало "дірок", через які підприємці уникають сплати податків у сфері акцизів, у сфері ПДВ для нафтопродуктів, у сфері адміністрування ПДВ чи у сфері митних зборів.

Тому за таких обставин, пояснює Кушнірук, коли введуть ще один додатковий податок, буде лише роздратування населення, а не "супердоходи" до бюджету.

Я завжди кажу, що корупція ходить парою з некомпетентністю. Тобто коли одні роблять дурниці, не обов'язково навмисно, але потім ці дурниці використовуються для зловживання. Якби перекрити хоча б частину дірок, яка є в системі, тоді б можна було говорити про введення нових податків,

– додає економіст.

Журналісти 24 Каналу також надіслали запит в Міністерство фінансів України, аби дізнатися більше про впровадження нового податку. Втім у відомстві відповіли, що поки не готові деталізувати законопроєкт.

Що передбачає мобілізація доходів у 2024 році

Нещодавно у коментарі "Інтерфакс Україна" Мінфін розповів, що для мобілізації доходів у 2024 році передбачені такі заходи:

збільшення надходжень від військових, акцизних зборів й запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами (для тих, здійснює діяльність із роздрібної торгівлі пальним),

серед пропозицій є також приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів Євросоюзу,

запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин,

розширення переліку підакцизних товарів шляхом оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі.

Таким чином, зміна військового збору торкнеться юридичних осіб – це платники податку на прибуток підприємства та платників єдиного податку 3 та 4 груп. Крім того, фізичних осіб-підприємців – це платники єдиного податку 1, 2, 3 та 4 груп.

Кого може стосуватись новий військовий збір:

покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,

продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння,

а також операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

Зауважте! Мінфін повідомив, що мінімальне підвищення ставок податку може бути на рівні від 0,1% до 1,5%.