Як зміняться тарифи Vodafone

Здебільшого ціна тарифу виросте на 70-120 гривень, пише 24 канал з посиланням на сайт оператора.

Читайте також Київстар підвищує тарифи: абоненти платитимуть на 25% більше

Наприклад, тариф Joice Start стане дорожче на 70 гривень. Тобто ціна з поточних 200 виросте до 270 гривень. Стільки коштів українці сплачуватимуть кожні 4 тижні.

Пакет Turbo зросте на 90 гривень. Тобто ціна зміниться зі 180 до 270 гривень за місяць.

Плата за тариф Joice Pro збільшиться на 70 гривень. Так замість 260 гривень доведеться віддати до 330 гривень.

Найдорожчий пакет Joice Max зросте у ціні із 330 гривень до 450 гривень. Тобто він зміниться у ціні на 120 гривень.

Важливо! Однак, попри зміну ціни, умови тарифу не зміняться.

Чи зможуть українці користуватися тарифом за старою ціною

Так для деяких клієнтів оператора діятиме стара вартість. Однак лише на наступні три пакети послуг.

Для цього українці повинні здійснити перший дзвінок у тарифах з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025 року.

Зверніть увагу! Стара ціна залишатиметься лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.