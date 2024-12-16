Как изменятся тарифы Vodafone

В основном цена тарифа вырастет на 70-120 гривен, пишет 24 канал со ссылкой на сайт оператора.

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Например, тариф Joice Start станет дороже на 70 гривен. То есть цена с текущих 200 вырастет до 270 гривен. Столько средств украинцы будут платить каждые 4 недели.

Пакет Turbo вырастет на 90 гривен. То есть цена изменится со 180 до 270 гривен за месяц.

Плата за тариф Joice Pro увеличится на 70 гривен. Так вместо 260 гривен придется отдать до 330 гривен.

Самый дорогой пакет Joice Max вырастет в цене с 330 гривен до 450 гривен. То есть он изменится в цене на 120 гривен.

Важно! Однако, несмотря на изменение цены, условия тарифа не изменятся.

Смогут ли украинцы пользоваться тарифом по старой цене

Так для некоторых клиентов оператора будет действовать старая стоимость. Однако только на следующие три пакета услуг.

Для этого украинцы должны осуществить первый звонок в тарифах с 1 августа 2024 года по 20 января 2025 года.

Обратите внимание! Старая цена будет оставаться только при условии отсутствия других предложений на номере.