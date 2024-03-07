Для украинцев – новый налог

В Кабмине готовят законопроект, который предусмотрит введение налогового сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

С начала полномасштабного вторжения основная доля средств из украинского бюджета выделяется на оборону.

Именно поэтому страна нуждается сегодня в дополнительных поступлениях, которые можно получить при введении новых налогов.

Предварительно, проект для этого должен быть обнародован уже в марте.

Читайте также Задержка пенсий и зарплат: Шмыгаль рассказал о вероятности

В эфире телемарафона 4 марта председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что благодаря определенному комплексу мер доходы государственного бюджета увеличатся на 44 миллиарда гривен в 2024 году.

Напоминаем! Во время ежегодной пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году дефицит бюджета составляет 37 миллиардов долларов.

В комментарии 24 Канала бухгалтер Михаил Смокович рассказал, что на сегодня уже есть определенная концепция этого законопроекта, который должны выносить на голосование. Согласно ей, для ФЛП планируют вести уплату военного сбора. Напомним, что ФЛП 1, 2 и 3 группы платят единый налог, а вот военный сбор – нет.

Смокович объясняет, что в Украине ставки военного сбора составляют 1,5% от минимальной заработной платы. Именно такую ставку планируют установить и для ФЛП.

Михаил Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФЛП С апреля 2024 года минималка у нас 8 тысяч гривен. 1,5% от нее – это 120 гривен. То есть будет платеж в 120 гривен ежемесячно для ФЛП 1 и 2 группы военного сбора дополнительно к тем налогам, которые они уже платят.

Впрочем, для 3 группы будет немного другой размер военного сбора. Его будут отчислять не от минимальной заработной платы, а от дохода в целом. И речь идет не о 1,5%, а всего лишь 0,1%.

То есть если сейчас ФЛП третьей группы платят 5% единого налога, то налоговая нагрузка будет плюс 0,1% – 5,1% налога в целом.

Размер налога не является таким, чтобы разводить панику. Все-таки этот военный сбор позволит получить дополнительное финансирование для наших военных. Поэтому определенные расходы удастся перекрыть, но не все,

– добавляет бухгалтер.

Будут ли такие действия власти эффективными

Во время разговора с 24 Каналом экономист Борис Кушнирук рассказал, что пока законопроект не распространили, то трудно комментировать ситуацию. Впрочем, замечает, что, очевидно, будет идти речь о том, что власть хочет обложить ФЛП дополнительным налогом. И он не уверен даст ли это значительный эффект.

Борис Кушнирук Экономист В какой степени будет ли это эффективно – не уверен. Потому что проблема же в том, что ФЛП и так у нас деволюционизированная сфера. И если мы начнем их дополнительными налогами облагать, то будет ли это правильной моделью?

По мнению экономиста, в украинской налоговой системе и так немало "дыр", через которые предприниматели избегают уплаты налогов в сфере акцизов, в сфере НДС для нефтепродуктов, в сфере администрирования НДС или в сфере таможенных сборов.

Поэтому при таких обстоятельствах, объясняет Кушнирук, когда введут еще один дополнительный налог, будет только раздражение населения, а не "супердоходы" в бюджет.

Я всегда говорю, что коррупция ходит парой с некомпетентностью. То есть когда одни делают глупости, не обязательно намеренно, но потом эти глупости используются для злоупотребления. Если бы перекрыть хотя бы часть дыр, которая есть в системе, тогда бы можно было говорить о введении новых налогов,

– добавляет экономист.

Журналисты 24 Канала также направили запрос в Министерство финансов Украины, чтобы узнать больше о внедрении нового налога. Впрочем, в ведомстве ответили, что пока не готовы детализировать законопроект.

Что предусматривает мобилизация доходов в 2024 году

Недавно в комментарии "Интерфакс Украина" Минфин рассказал, что для мобилизации доходов в 2024 году предусмотрены следующие меры:

увеличение поступлений от военных, акцизных сборов и введение ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями (для тех, осуществляет деятельность по розничной торговле топливом),

среди предложений также приведение акцизного налога на горючее в соответствие с минимальными стандартами Евросоюза,

введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих/ароматических веществ,

расширение перечня подакцизных товаров путем обложения акцизным налогом растений рода конопля.

Таким образом, изменение военного сбора коснется юридических лиц – это плательщики налога на прибыль предприятия и плательщиков единого налога 3 и 4 групп. Кроме того, физических лиц-предпринимателей – это плательщики единого налога 1, 2, 3 и 4 групп.

Кого может касаться новый военный сбор:

покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине,

продавцов недвижимости, розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней,

а также операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

Обратите внимание! Минфин сообщил, что минимальное повышение ставок налога может быть на уровне от 0,1% до 1,5%.