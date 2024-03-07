Почему Сбербанк судится

В банке сообщили, что Арбитражный суд Москвы еще в декабре 2023 года полностью удовлетворил его требования о взыскании задолженности с ООО Делл.

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Сбербанк, по договору от 20219 года, взимал с компании 57,6 миллиона рублей безосновательного обогащения. Делл должна была предоставлять ему услуги по технической поддержке программного обеспечения компании VMware (третья сторона конфликта), но еще в марте 2022 года прекратила сотрудничать с Россией.

Напомним! ООО Делл полностью принадлежит для нидерландских компаний Dell International Holdings VIII B.V. и Dell Global Holdings III B.V. В основном Делл занимается торговлей компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и ПО.

До начала полномасштабного вторжения Делл экспортировала свои товары в Россию с целью дальнейшего сбыта. Однако уже с марта 2022 года она не ведет никакой коммерческой деятельности на территории оккупанта.

В 2022 году выручка компании составила 9,8 миллиарда рублей, а убыток – 6,9 миллиарда рублей. Зато в 2021 году цифры составляли 55 миллиардов и 1,1 миллиарда рублей соответственно.