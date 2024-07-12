"Не обов'язково бути генієм чи фантазером": який секрет успіху у засновника Dell

Нині компанія Dell відома на увесь світ завдяки своїм ноутбукам. І засновник компанії Майкл Делл переконаний – шлях до успіху доступний для всіх.

Для успіху не потрібно бути генієм

Майклу Деллу вдалося підкорити найвищі вершини світу бізнесу та увійти до списку 100 найбагатших людей планети, розповідає Бізнес 24. Однак він впевнений, що справа тут зовсім не у здібностях.

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Щоб досягти успіху, не обов’язково бути генієм, фантазером або навіть закінчити коледж,

– наголошує він.

На його переконання, визначальними є зовсім інші фактори.

Ноутбуки Dell відомі в усьому світі / Фото Pixabay

У чому ж тоді секрет

На переконання Майкла Делла, для успіху потрібні лише дві речі. Саме вони підштовхують людей до великих звершень.

Вам потрібна мрія та фреймворк, якого ви будете неухильно дотримуватися у своїх діях,

– стверджує Делл.

Він впевнений, що маючи в озброєнні цих два компоненти, можна сягнути далеко з будь-якої життєвої точки.