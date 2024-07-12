Для успеха не нужно быть гением
Майклу Деллу удалось покорить самые высокие вершины мира бизнеса и войти в список 100 самых богатых людей планеты, рассказывает Бизнес 24. Однако он уверен, что дело здесь вовсе не в способностях.
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Чтобы достичь успеха, не обязательно быть гением, фантазером или даже закончить колледж,
– отмечает он.
По его убеждению, определяющими являются совсем другие факторы.
Ноутбуки Dell известны во всем мире / Фото Pixabay
В чем же тогда секрет
По убеждению Майкла Делла, для успеха нужны только две вещи. Именно они подталкивают людей к большим свершениям.
Вам нужна мечта и фреймворк, которого вы будете неуклонно придерживаться в своих действиях,
– утверждает Делл.
Он уверен, что имея в вооружении этих два компонента, можно достичь далеко с любой жизненной точки.