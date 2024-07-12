Для успеха не нужно быть гением

Майклу Деллу удалось покорить самые высокие вершины мира бизнеса и войти в список 100 самых богатых людей планеты, рассказывает Бизнес 24. Однако он уверен, что дело здесь вовсе не в способностях.

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Чтобы достичь успеха, не обязательно быть гением, фантазером или даже закончить колледж,

– отмечает он.

По его убеждению, определяющими являются совсем другие факторы.

Ноутбуки Dell известны во всем мире / Фото Pixabay

В чем же тогда секрет

По убеждению Майкла Делла, для успеха нужны только две вещи. Именно они подталкивают людей к большим свершениям.

Вам нужна мечта и фреймворк, которого вы будете неуклонно придерживаться в своих действиях,

– утверждает Делл.

Он уверен, что имея в вооружении этих два компонента, можно достичь далеко с любой жизненной точки.