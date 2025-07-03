Середня зарплата перевищила 23 тисячі: кого шукають роботодавці

Попри війну та міграцію, в Україні продовжує зростати рівень заробітної плати. За даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата сягнула 23 460 гривень.

Причини зростання зарплати

Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на економічний моніторинг за травень від Міністерства економіки.

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Таке зростання пояснюють реакцією ринку на дефіцит кадрів, зростанням навантаження на працівників і жорсткою конкуренцію між роботодавцями.

У кого зарплати зростають найшвидше

Особливо стрімко підвищувались доходи у сфері:

Сільського господарства, лісового та рибного господарства – +42,7%;

Будівництва – +35,3%;

Інформаційних технологій і телекомунікацій – +32,6%.

Цікаво. Трійка галузей із найвищими зарплатами залишилася незмінною, це – ІТ і зв'язок, фінансовий сектор, а також професійна, наукова та технічна діяльність.

На платформі work.ua також зафіксували активне зростання запитів на вищу зарплату в резюме, особливо у категоріях топменеджмент, агробізнес та страхування.

Кількість працівників зменшується

Водночас фіксують і зменшення кількості застрахованих найманих працівників. У квітні 2025 року їх стало на 124 тисячі менше, ніж торік. Серед причин – мобілізація, міграція та загальна демографічна ситуація.

Крім того, як зазначили аналітики, ринок праці все ще не відновився після початку повномасштабного вторгнення: у порівнянні з квітнем 2021 року, кількість застрахованих працівників менша на понад мільйон людей.

Такий дисбаланс є водночас і викликом, і стимулом для бізнесу, який намагається втримати й залучити кваліфікованих спеціалістів кращими умовами.