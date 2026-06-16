На ринку праці бум сезонної роботи: кого шукають і де платять найбільші зарплати

Напередодні літнього періоду в Україні традиційно пожвавлюється попит на тимчасових та сезонних працівників. Бізнес починає активніше шукати людей для сфер торгівлі, логістики, будівництва, громадського харчування та обслуговування.

Сезонні вакансії на ринку праці 2026 і середні зарплати

В Україні зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи, пише УНІАН.

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У травні 2026 року найбільше сезонних вакансій було опубліковано для різноробочих. Медіанна зарплата у цій категорії становить близько 18,7 тисячі гривень. Серед найпопулярніших сезонних вакансій:

продавці – медіанна зарплата 24,8 тисячі гривень;

кухарі – 33 тисячі гривень;

водії – 32 тисячі гривень;

будівельники – 25,5 тисяч гривень;

прибиральники – 19 тисяч гривень;

вантажники – 24,5 тисячі гривень;

офіціанти – 22,5 тисячі гривень.

Попит найбільше зосереджений у сферах, де працівники потрібні для забезпечення пікових сезонних навантажень: у закладах харчування, магазинах, на складах, у сфері доставки та будівельних роботах.

Де сезонним працівникам платять найбільше

Найвищі медіанні зарплати у сфері сезонної роботи зафіксовані переважно у західних областях України. Лідером стала Тернопільська область, де середня медіанна зарплата становить 29 тисячі гривень.

Друге та третє місця посідають Волинська та Львівська області, де медіанні зарплати становлять 28,4 тисяч гривень та 27,3 тисяч гривень відповідно. Від 26 до 26,5 тисяч гривень у травні 2026 року пропонували у Київській, Одеській та Рівненській областях.

Що змінилось

У деяких професіях рівень пропозиції сезонної роботи став нижчим, якщо порівнювати з травнем минулого року. Зокрема кількість вакансій для різноробочих скоротилась на 18%, однак ця підкатегорія все ще найчисельніша на платформі. Також стало менше пропозицій для:

будівельників – на 32%;

офіціантів – на 22%;

охоронців – на 14%.

Натомість на окремі посади працівників у травні 2026 року шукали активніше. Помітно зріс запит серед роботодавців на вантажників (+68%), барист (+57%), кухарів (+23%) та шиномонтажників (+21%).

Роботодавці активно шукають працівників для сфер торгівлі, громадського харчування, логістики та обслуговування, а кількість відгуків на окремі вакансії свідчить про високу зацікавленість українців у тимчасовому підробітку. Водночас ситуація відрізняється залежно від регіону: найбільше вакансій традиційно зосереджено у великих економічних центрах, тоді як найвищі зарплати пропонують переважно західні області України,

– резюмували експерти.

До слова, зараз в Україні спостерігається серйозних дефіцит працівників в аграрному секторі. Зокрема, мобілізація скоротила кількість найбільш продуктивної категорії працівників, тобто чоловіків у віці 25 – 45 років.

Лише у першому кварталі 2026 року українські роботодавці пропонували майже 148 тисяч вакансій у сільському господарстві. А закрити їм вдалося тільки 61 тисячу. Серед найбільш затребуваних сьогодні спеціальностей – механізатори та оператори агродронів.