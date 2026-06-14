Який текстиль Україна може експортувати
Деталі в неділю, 14 червня, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, привітавши працівників галузі з професійним святом.
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До слова, від початку повномасштабної війни вітчизняна легка промисловість відіграє важливу роль у забезпеченні Сил оборони.
Виробники шиють форму та виготовляють спорядження для захисників, однак потужності дозволяють працювати не лише для потреб українського війська, а й для армій країн-партнерів.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Саме дефенс-текстиль, створений для потреб сучасного війська та перевірений у реальних бойових умовах, може стати одним із сильних українських експортних напрямів,
– вважає посадовиця.
Окремо Свириденко наголосила на досягненнях українських брендів на міжнародній арені, що нібито свідчить про високу якість продукції та здатність виробників пропонувати нові підходи. "Українські речі сама ношу з гордістю", – додала вона.
Нагадаємо, Кабмін продовжує реалізовувати політику "Зроблено в Україні", зокрема для підтримки легкої промисловості.
- Наприклад, уряд оновив правила грантової програми. З вересня підприємці зможуть отримати до 300 тисяч гривень на старт бізнесу, а також до 1,5 мільйона гривень на його масштабування.
- Гроші дозволено спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг і розвиток виробництва.