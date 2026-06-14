Какой текстиль Украина может экспортировать

Подробности в воскресенье, 14 июня, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, поздравив работников отрасли с профессиональным праздником.

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К слову, с начала полномасштабной войны отечественная легкая промышленность играет важную роль в обеспечении Сил обороны.

Производители шьют форму и изготавливают снаряжение для защитников, однако мощности позволяют работать не только для нужд украинской армии, но и для армий стран-партнеров.

Именно дефенс-текстиль, созданный для нужд современной армии и проверенный в реальных боевых условиях, может стать одним из сильных украинских экспортных направлений,

– считает чиновница.

Отдельно Свириденко подчеркнула достижения украинских брендов на международной арене, что якобы свидетельствует о высоком качестве продукции и способности производителей предлагать новые подходы. "Украинские вещи сама ношу с гордостью", – добавила она.

Напомним, Кабмин продолжает реализовывать политику "Сделано в Украине", в частности для поддержки легкой промышленности.