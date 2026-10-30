Не встигли забрати посилку з поштомата: куди її відправлять і чи доведеться платити

Поштомати дають змогу отримувати посилки без черг і прив'язки до графіка роботи відділень, але термін зберігання в них обмежений. Якщо не встигнути забрати замовлення вчасно, його можуть перемістити до найближчого відділення або повернути відправнику – усе залежить від поштового оператора та умов доставки.

Що станеться, якщо не забрати посилку з поштомата вчасно

Насамперед усе залежить від поштового оператора, через якого оформлено доставку. Після завершення терміну зберігання посилка не обов'язково одразу повертається відправнику: її можуть перемістити до відділення, де одержувач зможе забрати замовлення. Наприклад, у "Новій пошті" посилку можна забрати з поштомата протягом п'яти днів. Якщо одержувач не встигає цього зробити, відправлення переміщують до найближчого від поштомата відділення. Про це повідомляє сама компанія на офіційному сайті.

В "Укрпошті" правила відрізняються: відповідно до регламенту компанії, внутрішні відправлення можуть перебувати у внутрішньому поштоматі протягом трьох календарних днів. Після завершення цього строку їх переміщують для видачі через операційне вікно поштового відділення.

Зверніть увагу! Інші умови можуть діяти для поштоматів, пов'язаних з інтернет-магазинами. Зокрема, для доставки "Meest-Епіцентр" безкоштовний термін зберігання становить п'ять робочих днів після дня надходження, а після його завершення посилку автоматично повертають до відділення, з якого її відправили.

Тому не варто орієнтуватися лише на кількість днів, зазначену в повідомленні про прибуття замовлення. Найкраще перевірити термін отримання у застосунку або за посиланням для відстеження конкретного відправлення.

Чи доведеться платити за посилку, яку не забрали вчасно

Пропуск терміну отримання не завжди означає додаткові витрати. Якщо оператор переміщує відправлення до відділення, умови подальшого зберігання залежатимуть від правил конкретної компанії. У деяких випадках послуга може залишатися безкоштовною протягом певного періоду, а згодом стати платною.

Наприклад, "Нова пошта" з 1 жовтня 2026 року скоротила термін безкоштовного зберігання відправлень у відділеннях із семи до п'яти днів. Після завершення цього періоду за зберігання нараховують плату відповідно до тарифів компанії. Водночас для посилок у поштоматах діє окреме правило: після п'яти днів їх переміщують до найближчого відділення.

Важливо! Якщо забрати замовлення не вдається, варто заздалегідь перевірити, чи можна продовжити термін зберігання, змінити місце отримання або оформити відмову від посилки. Наприклад, "Meest ПОШТА" передбачає можливість відмовитися від доставки через сайт, мобільний застосунок або чат-бот.

Щоб не втратити замовлення та не витрачати зайві гроші, перевірте повідомлення від перевізника й актуальний статус відправлення. Якщо термін отримання вже минув, зверніться до служби підтримки та уточніть, де зараз перебуває посилка і скільки часу залишилося для її отримання.

До речі, "Нова пошта" реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони та вже має збиті російські ударні безпілотники. Компанія також розвиває власні можливості для гасіння пожеж, які виникають на об'єктах унаслідок ворожих атак.