Не успели забрать посылку из почтомата: куда ее отправят и придется ли платить

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Что произойдет, если не забрать посылку из почтомата вовремя

Прежде всего, все зависит от почтового оператора, через которого оформлена доставка. По истечении срока хранения посылка не обязательно сразу возвращается отправителю: ее могут переместить в отделение, где получатель сможет забрать заказ. Например, в "Новой почте" посылку можно забрать из почтомата в течение пяти дней. Если получатель не успевает этого сделать, отправление перемещают в ближайшее к почтомату отделение. Об этом сообщает сама компания на официальном сайте.

В "Укрпочте" правила отличаются: согласно регламенту компании, внутренние отправления могут находиться во внутреннем почтомате в течение трех календарных дней. По истечении этого срока их перемещают для выдачи через операционное окно почтового отделения.

Обратите внимание! Для почтоматов, связанных с интернет-магазинами, могут действовать другие условия. В частности, для доставки "Meest-Эпицентр" бесплатный срок хранения составляет пять рабочих дней после дня поступления, а по истечении этого срока посылку автоматически возвращают в отделение, из которого она была отправлена.

Поэтому не стоит ориентироваться только на количество дней, указанное в уведомлении о прибытии заказа. Лучше всего проверить срок получения в приложении или по ссылке для отслеживания конкретной посылки.

Придется ли платить за посылку, которую не забрали вовремя

Пропуск срока получения не всегда означает дополнительные расходы. Если оператор перемещает отправление в отделение, условия дальнейшего хранения будут зависеть от правил конкретной компании. В некоторых случаях услуга может оставаться бесплатной в течение определенного периода, а впоследствии стать платной.

Например, "Новая почта" с 1 октября 2026 года сократила срок бесплатного хранения отправлений в отделениях с семи до пяти дней. По истечении этого периода за хранение взимается плата в соответствии с тарифами компании. В то же время для посылок в почтоматах действует отдельное правило: по истечении пяти дней их перемещают в ближайшее отделение.

Важно! Если забрать заказ не удается, стоит заранее проверить, можно ли продлить срок хранения, изменить место получения или оформить отказ от посылки. Например, "Meest ПОШТА" предоставляет возможность отказаться от доставки через сайт, мобильное приложение или чат-бот.

Чтобы не потерять заказ и не тратить лишние деньги, проверьте сообщения от перевозчика и актуальный статус отправления. Если срок получения уже истек, обратитесь в службу поддержки и уточните, где сейчас находится посылка и сколько времени осталось для ее получения.

Кстати, "Новая почта" реализовала проект частной противовоздушной обороны и уже имеет на своем счету сбитые российские ударные беспилотники. Компания также развивает собственные возможности по тушению пожаров, возникающих на объектах в результате вражеских атак.