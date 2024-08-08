Штраф на 13,6 мільйона євро: на литовську компанію наклали обмеження за порушення санкцій

Литовська компанія, яка експортує автомобілі, отримала штраф на 13,6 мільйона євро. Причиною стало порушення санкцій.

На Литовську компанію наклали санкції

Зокрема було конфісковано шість напівпричепів для вантажівок, за даними митниці. Проте назву компанії так і не розголосили.

Читайте також Чому акції Airbnb впали на майже 16%

Нещодавно стало відомо, що одна компанія не дотримувалася міжнародних санкцій, запроваджених Литвою, під час укладання угод з фірмами з Казахстану, Білорусі та Туреччини. Як наслідок, поставки затриманими транспортними засобами були визнані порушенням цих санкцій.

У рамках боротьби з ухиленням від санкцій Естонія з 8 серпня запровадить митні перевірки для всіх мандрівників, які перетинають кордон з Росією. Цей захід спрямований на посилення безпеки на кордоні та забезпечення дотримання міжнародних норм.