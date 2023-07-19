На відновлення та реформи: Швеція виділяє для України 580 мільйонів доларів

Швеція вирішила підтримати Україну у боротьбі з росіянами та у прагненні до євроінтеграції. Впродовж кількох років Україна буде отримувати суттєву фінансову мотивацію.

Уряди України та Швеції затвердили стратегію співпраці щодо розвитку та реформ до 2027 року. Згідно з планом, Швеція за цей період надасть Україні 6 мільярдів крон (близько 585 мільйонів доларів), це найбільша допомога, яку надають шведи, за всю історію.

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На що спрямують виділені Швецією кошти

Як заявив міністр із питань співробітництва з метою розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл, підтримка України – наразі один із ключових пріоритетів. Саме тому прийняття цієї стратегії є вагомим кроком у відновленні України.

Мета стратегії – не лише відбудувати Україну, а й допомогти їх провести реформи, які потрібні для вступу у Європейський Союз. Розвиток та модернізація будуть основними орієнтирами для всіх напрямків.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зіви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

У стратегії включені області, де Швеція має ледь не світову першість. Йдеться про зелену енергетику, цифровізацію та вирішення соціальних проблем.

Також уряд Швеції сподівається на підтримку українського бізнесу, адже без його участі зміни просто неможливі.

"Бізнес-середовище має вирішальне значення для зусиль з реконструкції та відновлення економіки України", – переконаний Форсселл.