У Швеції знизять податки для багатіїв: скільки мільйонів втратить країна і яка мета оновлення
Джерело:Bloomberg
Шведський уряд планує знизити податки для певної категорії працівників. Нововведення хочуть втілити в життя вже у найближчі місяці.
Нові правила
Шведський уряд хоче знизити граничну ставку податку для працівників з високим рівнем доходу. Нові правила повинні вступити в дію вже з початком 2025 року.
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Реформа обійдеться шведському бюджету у 4,7 мільярда крон (460 мільйонів доларів). Її мета – підвищити продуктивність праці, а також мотивувати людей до саморозвитку та боротьби за більш кваліфіковану роботу.
Які ще реформи планує Швеція
Загальні витрати на реформи у Швеції в 2025 році складуть 60 мільярдів крон. Уряд хотів почати впроваджувати їх вже цього року, проте відклав рішення, аби не розпалювати інфляцію.
Головна ідея уряду – дати працівникам можливість зберігати бодай половину їхніх доходів.
Нинішня прогресивна система податкових відрахувань означає, що лікар-спеціаліст або науковий керівник повинен буде сплачувати більш ніж половину кожного додатково заробленого долара у вигляді податків,
– наголосила Елізабет Свантессон, Міністерка фінансів Швеції.
Це призвело до того, що у висококваліфікованих професіях виникла нестача робочої сили, а кількість відпрацьованих годин надто низька.