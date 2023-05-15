Компанія British American Tobacco за правління Джека Боулза порушила санкції, введені проти Північної Кореї. Після сплати шаленого штрафу з керівником вирішили попрощатися.

Тютюновий гігант British American Tobacco оголосив про те, що генеральний директор Джек Боулз йде у відставку. На його місце прийшов Тадеу Марроко.

Читайте також Ось так працює протест: Pernod Ricard злякалася і більше не постачає "елітку" в Росію

Порушення санкцій на сотні мільйонів

Як з'ясувалося, причиною звільнення Боулза став рекордний штраф, який компанія заплатила за порушення санкцій проти КНДР. Сума дійсно вражаюча – 635 мільйонів доларів.

Раніше Боулз очолював Азіатсько-Тихоокеанський підрозділ компанії, порушення сталися саме під час його правління. На посаду його запросили у 2019 році. Експерти вважали його правління вкрай успішним, зокрема, йому вдалося провести багато реформ та активно освоювати нові ринки – електронні сигарети та вейпи.

Які сигарети належать American Tobacco

Lucky Strike;

Dunhill;

Pall Mall.

Що відомо про нового директора

Бразилець Тадеу Мароку працює в American Tobacco з 1992 року. У 2014 році його призначили директором з розвитку, а у 2019 – фінансовим директором.

В той же час він увійшов до складу директорів, тому про призначення новачка на посаду генерального директора не йдеться. Зарплата Марокко повинна скласти 1,34 мільйона фунтів стерлінгів на рік.