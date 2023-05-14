Компанія Pernod Ricard, яка займається елітним алкоголем, дуже довго зволікала із виходом з російського ринку. Зайняти більш активну позицію щодо припинення співпраці з окупантами французам допомогли протести.

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Як протест позбавив Росію елітного алкоголю

Наприкінці квітня активісти з Ukraine Solidarity Project провели протест проти компанії Pernod Ricard. Вони були обурені тим, що та продовжує торгувати своїм алкоголем у Росії, хоча для ока робила "обмеження". Наприклад, припинила постачання шведської горілки Absolut, але продовжувала продаж англійського джину Beefeater та ірландського віскі Jameson.

Повторні гучні протести та скандали злякали Pernod Ricard більше, аніж кривавість російських грошей, тож на сайті компанії з'явилося повідомлення про повний вихід з російського ринку та припинення співпраці з російськими представництвами. Таким чином, протести та громадськість спонукали компанію повністю припинити торгівлю з Росією.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгення російських окупантів у лютому 2022 року Pernod Ricard разом з іншими великими компаніями покинула російський ринок. Втім, у вересні чомусь вирішила продовжити працювати з окупантами та встигла продати алкоголю на десятки мільйонів доларів.

Лише після гучних протестів та скандалів французи схаменулися та вирішили знову покинути російський ринок.