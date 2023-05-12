Минулого року росіянам вдалося обійти санкції західних партнерів України. Це стало можливим завдяки співпраці окупантів з "друзями" з Євразійського економічного союзу. Насамперед йдеться про Вірменію, Казахстан та Киргизстан.

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Як Росії обходила санкції

Як показали дані, Вірменія, Казахстан та Киргизстан в рази наростили закупівлю товарів подвійного призначення, які потрапили під санкції. Однак на території Росії вони дивним чином "випаровувалися", не доходячи по початкового пункту. Сума закуплених товарів – 2 мільярди доларів, з них щонайменше половина "зникла" у Росії.

В Європі та Америці переконані, що всі ті товари могли призначатися для допомоги російській армії. Цікаво, що ці товари могли потрапити з Євросоюзу на територію Росії виключно з метою транзиту у Казахстан, Вірменію та Киргизстан, однак до тих країн вони просто не доходили.

Financial Times припускає, що Росія елементарно використала підроблені митні декларації, що в результаті дозволило перехопити велику частину підсанкційних товарів.

Куди ще могли піти ці товари? Чому цим країнам раптом знадобилися ці товари у цей час? Кому у регіоні найбільше потрібні ці товари? Очевидно, Росії,

– заявив міністр санкцій в уряді Естонії Еркі Кодар, якого обурила така проста схема обходу обмежень.

Відомо, що всі газові турбіни, металургійне та радіомовне обладнання взагалі не дійшли до третіх країн. ЄС хоче запровадити вторинні санкції проти третіх країн, аби вони не допомагали окупантам.

Також повідомляється, що "тіньовий" імпорт Росії може бути вищим за заявлені суми. Наприклад, якщо розглядати лише Казахстан, то різниця між експортною декларацією та імпортним звітом становить майже 3 мільярди доларів.