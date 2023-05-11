Як повідомили у НАЗК, 25 великих компаній перебувають у списку спонсорів війни проти України. Напрямки цих бізнесів різноманітні: від нафтоперевізників до банків та виробників косметики.

Читайте до теми На одного спонсора війни стало більше: яка компанія досі співпрацює з Росією

Як компанії допомагають Росії у війні проти України

Як би не виправдовувалися бренди та корпорації щодо роботи у Росії, вони неопосередковано допомагають окупантам у війні проти України. Перший шлях, яким вони це роблять – сплата податків, на які утримується російська армія.

Також не варто забувати, що згідно із законодавством окупантів, такі компанії повинні допомагати у призові працівників та загалом допомагати процесу мобілізації. Крім того, здебільшого російськими підрозділами цих компаній керують люди, які публічно підтримують війну проти України.

Росія цілеспрямовано перетворює міжнародний бізнес на співучасника війни. Кожен бренд, який працює у Росії, поволі стає співучасником воєнних злочинів.

Як НАЗК бореться з цими компаніями

Усі компанії, які потрапляють у список НАЗК, автоматично потрапляють у базу World-Check, яка відома на увесь світ. Цією базою користуються інвестори, фінансові регулятори тощо. Відповідно, кожен буде бачити, що співпраця з цими компаніями несе великі репутаційні та фінансові ризики.

Які великі компанії досі працюють у Росії