Скільки податків не сплатив підприємець

Керівник фірми в податковій звітності вказував лише частину прибутку та фіктивно списував товар, оформлюючи безтоварні операції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на БЕБ.

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Товари компанія продавала переважно за готівку. Таким чином, підприємець ухилився від сплати податків на суму понад 15 мільйонів гривень.

БЕБ викрило компанію, що не сплачувала податки / Фото: БЕБ

Зауважте! Завдані державі збитки підтверджені висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику підприємства оголошено підозру. Для відшкодування завданої шкоди на майно підозрюваного накладено арешт. Обвинувальний акт направлено до суду.

До слова! Досудове розслідування було розпочато на основі аналітичного звіту, підготовленого аналітиками Територіального управління БЕБ у Київській області.

БЕБ викрило компанію, що не сплачувала податки / Фото: БЕБ