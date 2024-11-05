Сколько налогов не уплатил предприниматель

Руководитель фирмы в налоговой отчетности указывал лишь часть прибыли и фиктивно списывал товар, оформляя бестоварные операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ.

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Товары компания продавала преимущественно за наличные. Таким образом, предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 15 миллионов гривен.

БЭБ разоблачило компанию, которая не платила налоги / Фото: БЭБ

Обратите внимание! Нанесенный государству ущерб подтвержден заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководителю предприятия объявлено подозрение. Для возмещения причиненного ущерба на имущество подозреваемого наложен арест. Обвинительный акт направлен в суд.

К слову! Досудебное расследование было начато на основе аналитического отчета, подготовленного аналитиками Территориального управления БЭБ в Киевской области.

БЭБ разоблачило компанию, которая не платила налоги / Фото: БЭБ