Какое имущество планируют продать

Агентство по розыску и менеджменту активов намерено реализовать арестованные активы, из которых подавляющая часть – российские. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АРМА.

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К активам, которые планируют продать, входят:

Железорудные окатыши российского происхождения – 14 673 тонны в 215 вагонах, стоимостью 25,9 миллиона гривен.

Глинозем российского происхождения – 6 228 тонн в 90 вагонах, стоимостью 72,61 миллиона гривен.

Брикеты железной руды российского происхождения – 50 148 тонн, оценены в 494,9 миллиона гривен.

Древесина (сосна) – 1 093 бревна, объемом 471 кубометр, на сумму 0,8 миллиона гривен.

Бытовые вещи – 438 единиц, общей стоимостью 3,3 миллиона гривен.

Электрооборудование Asic Bitmain Antminer – 538 единиц на сумму 0,5 миллиона гривен.

Обратите внимание! Вырученные средства будут направлены в Государственный бюджет Украины и на закупку военных облигаций.

Продажа танкера

Кроме того, суд предоставил разрешение на продажу российского танкера Nika Spirit.

Российский танкер Nika Spirit / Фото из российских СМИ

Решение о продаже российского танкера Nika Spirit стало возможным благодаря инициативе агентства и поддержке прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Ранее этот танкер суд передал АРМА для управления.

Обратите внимание! Танкер Nika Spirit, который ранее назывался Neyma, задержали 24 июля 2019 года в порту Измаил. Танкер был идентифицирован как судно, которое использовали для блокирования Керченского пролива в ноябре 2018 года.