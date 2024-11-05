Що відбулося в офісах Netflix

Обшуки провели у офісі Netflix в центрі Парижа. Процедура здійснювалась слідчими, які спеціалізуються на фінансових злочинах і корупції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зверніть увагу! Відомо, що розслідування відносно цієї справи проводиться у Франції спеціальним підрозділом – PNF. Справа була відкрита ще у 2022 році.

Одночасно з французькими слідчими, у вівторок зранку обшуки проводили у штаб-квартирі Netflix і голландці. Варто зауважити, що органи Нідерландів та Франції разом працювали над цією справою протягом багатьох місяців.

Станом на зараз, деталі цієї справи невідомі. Органи, що здійснювали обшуки у офісах Netflix від коментарів відмовились.

Зауважте! У Франції попереднє розслідування не завжди приводить до судового розгляду, висунення кримінальних звинувачень також може не відбуватися.