Что произошло в офисах Netflix

Обыски провели в офисе Netflix в центре Парижа. Процедура осуществлялась следователями, которые специализируются на финансовых преступлениях и коррупции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! Известно, что расследование в отношении этого дела проводится во Франции специальным подразделением – PNF. Дело было открыто еще в 2022 году.

Одновременно с французскими следователями, во вторник утром обыски проводили в штаб-квартире Netflix и голландцы. Стоит заметить, что органы Нидерландов и Франции вместе работали над этим делом в течение многих месяцев.

По состоянию на сейчас, детали этого дела неизвестны. Органы, осуществлявшие обыски в офисах Netflix от комментариев отказались.

Заметьте! Во Франции предварительное расследование не всегда приводит к судебному разбирательству, выдвижение уголовных обвинений тоже может не происходить.