Что случилось с пивом "Львовское Рождественское"

Партию пива "Львовское Рождественское" в стеклянных бутылках на 0,5 литра по номеру партии, хранящейся с датой производства 3 октября 2024, забирают из продажи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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В ведомстве объясняют, что причиной отзыва лимитированной партии стал дефект стеклянной спайки между сторонами бутылки.

Несмотря на то, что во время контрольных проверок в партии готовой продукции этого дефекта обнаружено не было, компания считает необходимым изъять из продажи продукты в указанной упаковке,

– добавляют в Госпродпотребслужбе.

Обратите внимание! Потребителей просят не употреблять пиво с датой производства 03.10.2024 09-12 часов и 18-19 часов. Кроме того, рекомендуется вернуть пиво в супермаркет, где оно было приобретено, или позвонить на горячую линию производителя – 0800 3000 80.