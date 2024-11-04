Национальный кэшбек в октябре

Также в течение октября вдвое выросло количество участников этой программы, передает 24 Канал со ссылкой на слова первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко.

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Напомним! 31 октября зафиксировано 3 миллиона граждан, которые открыли 3,2 миллиона карт Национальный кэшбек.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Выплата средств, накопленных потребителями за октябрь, состоится в конце ноября на карточку для выплат "Национальный кэшбек". Чтобы получить средства вовремя, нужно активировать эту карточку в Дії. Это сделали 1,9 миллиона граждан.

В сентябре на кэшбек выделили значительно меньше средств – 37,2 миллиона гривен.

По состоянию на конец октября 1 500 производителей предоставили для участия в программе всего 300 000 единиц местной продукции, что свидетельствует о значительной приверженности к поддержке товаров украинского производства.