Що трапилося з пивом "Львівське Різдвяне"

Партію пива "Львівське Різдвяне" у скляних пляшках на 0,5 літра за номером партії, що зберігається з датою виробництва 3 жовтня 2024 року, забирають з продажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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У відомстві пояснюють, що причиною відкликання лімітованої партії став дефект скляної спайки між сторонами пляшки.

Незважаючи на те, що під час контрольних перевірок у партії готової продукції цього дефекту виявлено не було, компанія вважає необхідним вилучити із продажу продукти у зазначеній упаковці,

– додають у Держпродспоживслужбі.

Зверніть увагу! Споживачів просять не вживати пиво з датою виробництва 03.10.2024 09-12 годин та 18-19 годин. Крім того, рекомендується повернути пиво у супермаркет, де воно було придбано, або ж зателефонувати на гарячу лінію виробника – 0800 3000 80.