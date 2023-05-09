Згідно з рішенням НАЗК, китайська приватна компанія Great Wall Motor Co зі головним офісом у місті Баодін, Хебей, яка існує з 1984 року, є міжнародним спонсором війни.

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Китайська компанія стала спонсором війни

Головна причина – виробник автівок все ще працює на російському ринку. Ба більше, компанія з Китаю має плани щодо розширення свого бізнесу у державі-агресорці.

Great Wall Motor входить до десятки найбільших виробників автомобілів у Китаї. Зокрема, ця компанія відповідає за створення автівок під такими брендами:

GWM;

Haval;

WEY;

TANK;

POER;

ORA.

Крім того, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну китайська компанія не лише відмовилася виходити з ринку агресора, але й анонсувала програму з довгострокових інвестицій. Йдеться про 3 мільярди юанів або 472 мільйони доларів США.

До теми! У перших днях травня 2023 року НАЗК визнало угорський ОТП Банк, який входить до 50 найбільших банків у Росії, до переліку міжнародних спонсорів війни. До того ж у Мін'юсті США заявили, що найбільша криптобіржа світу – Binance – могла допомагати російським окупантам обходити накладені США санкції.

Керівництво Great Wall Motor жодного разу навіть не намагалося засудити агресію Росії проти України. Тож виробник автомобілів з Китаю не лише продовжує працювати на ринку агресора та сплачувати податки, але й спонсорує повномасштабну війну проти України.

На момент створення цього матеріалу, акції Great Wall Motor торгуються на гонконзькій біржі за ціною на рівні 9,40 юаня, за даними Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація компанії становить 209,4 мільярда юанів.