Російські окупанти все ніяк не можуть відмовитися від товарів західного світу та "насолодитися" власним імпортозаміщенням. Санкції виявилися для росіян дуже болючим ударом, тому вони організували багато схем для того, аби їх обходити. Найчастіша схема – залучення третіх країн.

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Як німецькі товари потрапляють до Росії

Як повідомило Федеральне статистичне відомство ФРН, Росія знайшла спосіб обходити санкції та користуватися німецькими товарами. Схема банальна та поширена – залучення третіх країн.

Зокрема, дослідження показали, що після введення санкцій експорт товарів з Німеччини до Казахстану, Вірменії та Грузії збільшився вдвічі. Втім, це ще далеко не рекорди, адже деякі країни продемонстрували просто казкове зростання імпорту німецьких товарів:

Киргизстан +994%;

Таджикистан +150%;

Білорусь +77%.

Про цю ситуацію відомство одразу повідомило інші владні органи, які тепер працюватимуть над пошуком способів унеможливлення обходу санкцій у такий простий спосіб. Також відомо, що на цю ситуацію звернув увагу спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

Влада Німеччини вважає, що може йтися про постачання в Росію паралельним імпортом в обхід санкцій, особливо в рамках ЄАЕС. У Берліні це вважають неприпустимим,

– заявили в Федеральному статистичному відомстві.