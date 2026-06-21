Клієнти почали скаржитися: довкола бренду Kochut спалахнув гучний скандал

Відомий український бренд ювелірних виробів Kochut втрапив у скандал. Покупці засумнівалися у якості його виробів, зокрема щодо вмісту в них срібла та золота.

У чому суть скандалу

Приводом для розголосу стала історія клієнтки бренду, яка під ніком tria_merra написала пост у соцмережі Threads.

Дивіться також Від бабусиного рецепта до золотих нагород: як створювали Львівський торт, що підкорив Європу

У дописі вона засумнівалася, чи є золото у каблучці, яка вона придбала в одному з магазинів Kochut, або ж лише напилення, яке почало стиратися. Після порад інших користувачів вона вирішила перевірити виріб у державній пробірній установі.

За словами покупчині, під час придбання їй повідомили, що каблучка містить приблизно однакову частку золота та срібла – приблизно 50,7% срібла та 49,3% золота від загальної маси.

Однак результати експертизи показали інше співвідношення металів.

Вміст моєї каблучки дуже сильно не відповідає цим пропорціям (заявленим в магазині – 24 Канал). Згідно з актом експертизи Центрального казенного підприємства пробірного контролю фактичний вміст металів становить 5,01 г срібла та 1,90 г золота, що відповідає приблизно 72,5% срібла та 27,5% золота,

– написала tria_merra.

Окрім того, перевірка показала також відсутність державного пробірного тавра на каблучці.

Після публікації цієї історії інші клієнти бренду також почали повідомляти про аналогічні випадки.

Що говорять у Kochut

Після скандалу у компанії публічно вибачилися перед покупцями та закликали звертатися тих, хто виявив відсутність проб.

У своєму дописі на офіційній сторінці у соцмережах представники Kochut Jewelry зазаначили, що активно працюють над тим, аби у майбутньому подібна ситуація не повторювалась. А також залишили форму для зв’язку для клієнтів.

Згодом співзасновник бренду Юрій Кочут повідомив, що компанія проведе внутрішнє розслідування щодо скарг покупців.

Ми сформували внутрішню групу для розслідування, щоб з’ясувати причину цього системного збою та гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться,

– зазначив Кочут.

Він запевнив, що особисто розбереться в причинах цієї неприємної ситуації і оприлюднить результати розслідування.

При цьому Кочут наголосив, що усі прикраси компанії проходять через державне пробування, та відкинув звинувачення про невідповідність ваги виробів та заявлених до них характеристик.

Що відомо про Kochut

Kochut – це український сімейний ювелірний бренд, заснований у 2013 році братами Юрієм, Романом та Ігорем Кочутами в Ужгороді.

Професійно займатись ювелірними прикрасами брати Кочут почали тільки з 2011 року. До того більше цікавила реконструкція середньовічних обладунків – мечів та кольчуги.

Спочатку вони працювали у невеликій домашній майстерні, а згодом перетворили її на міжнародний бренд авторських прикрас. Компанія спеціалізується на виробах ручної роботи із золота, срібла, платини та дорогоцінного каміння.

Прикраси Kochut продаються не лише в Україні, а й у країнах Європи та США. У своїх офіційних матеріалах компанія наголошує, що головний акцент робить на індивідуальному підході до кожного замовлення.