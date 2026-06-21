В чём суть скандала

Поводом для резонанса стала история клиентки бренда, которая под ником tria_merra написала пост в социальной сети Threads.

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В посте она выразила сомнение, есть ли золото в кольце, которое она приобрела в одном из магазинов Kochut, или же это лишь напыление, которое начало стираться. По совету других пользователей она решила проверить изделие в государственном пробирном учреждении.

По словам покупательницы, при покупке ей сообщили, что кольцо содержит примерно равную долю золота и серебра — примерно 50,7% серебра и 49,3% золота от общей массы.

Однако результаты экспертизы показали иное соотношение металлов.

Содержание в моем кольце очень сильно не соответствует этим пропорциям (заявленным в магазине — 24 Канал). Согласно акту экспертизы Центрального казенного предприятия пробирного контроля, фактическое содержание металлов составляет 5,01 г серебра и 1,90 г золота, что соответствует примерно 72,5% серебра и 27,5% золота,

– написала tria_merra.

Кроме того, проверка показала также отсутствие государственного пробирного клейма на кольце.

После публикации этой истории другие клиенты бренда также начали сообщать об аналогичных случаях.

Что говорят в Kochut

После скандала в компании публично извинились перед покупателями и призвали обращаться тех, кто обнаружил отсутствие проб.

В своём посте на официальной странице в соцсетях представители Kochut Jewelry отметили, что активно работают над тем, чтобы в будущем подобная ситуация не повторялась. А также оставили форму для связи с клиентами.

Впоследствии соучредитель бренда Юрий Кочут сообщил, что компания проведет внутреннее расследование по жалобам покупателей.

"Мы сформировали внутреннюю группу для расследования, чтобы выяснить причину этого системного сбоя и гарантировать, что подобное больше никогда не повторится",

– отметил Кочут.

Он заверил, что лично разберётся в причинах этой неприятной ситуации и обнародует результаты расследования.

При этом Кочут подчеркнул, что все украшения компании проходят государственную пробу, и отверг обвинения в несоответствии веса изделий заявленным характеристикам.

Что известно о Kochut

Kochut — это украинский семейный ювелирный бренд, основанный в 2013 году братьями Юрием, Романом и Игорем Кочутами в Ужгороде.

Профессионально заниматься ювелирными украшениями братья Кочут начали только с 2011 года. До этого их больше интересовала реконструкция средневековых доспехов — мечей и кольчуг.

Сначала они работали в небольшой домашней мастерской, а впоследствии превратили её в международный бренд авторских украшений. Компания специализируется на изделиях ручной работы из золота, серебра, платины и драгоценных камней.

Украшения Kochut продаются не только в Украине, но и в странах Европы и США. В своих официальных материалах компания подчеркивает, что главный акцент делает на индивидуальном подходе к каждому заказу.