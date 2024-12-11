Найгучніші бізнес-скандали року: які світові компанії потрапили у "зону турбулентності"

Світові компанії у 2024 році стали учасниками гучних скандалів. Втім, не лише через численні звільнення, але й несанкціоноване використання персональних даних. 24 Канал пропонує огляд найбільш резонансних інцидентів.

Мільярдні позови проти OpenAI: у чому завинив ШІ

Канадські медіагіганти звинуватили OpenAI у використанні даних

У 2024 році канадські медіагіганти звинуватили OpenAI у використанні їхніх статей без дозволу для навчання ChatGPT, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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У позові стверджується, що компанія "експлуатує журналістику" та несправедливо збагачується, використовуючи контент новин для навчання своїх моделей GPT, порушуючи права на інтелектуальну власність. Відповідно до цього, вимагаються компенсації збитків, частки прибутків від новинних статей та заборони їхнього подальшого використання у майбутньому.

Позивачі, серед яких Globe and Mail, Canadian Press, CBC, Toronto Star, Metroland Media та Postmedia, прагнуть отримати до 20 000 канадських доларів за кожну використану статтю.

Використання OpenAI / Фото Unsplash

Подібні претензії вже висували інші медіакомпанії, зокрема New York Times, а OpenAI раніше укладала ліцензійні угоди з такими організаціями, як Associated Press і NewsCorp. Компанія поки що не прокоментувала ситуацію.

Ілон Маск подав позов проти OpenAI та Microsoft

Водночас Ілон Маск також відновив свій судовий процес проти OpenAI, тепер додаючи Microsoft як відповідача. У новому позові Маск звинувачує OpenAI та Microsoft у монополії, заявляючи, що компанії незаконно збагачуються, використовуючи свої інтелектуальні ресурси для усунення конкурентів у секторі штучного інтелекту, зокрема його компанії xAI.

У позові проти OpenAI, Ілон Маск стверджує, що компанія перетворилася з "звільненої від податків благодійної організації на комерційну горгону", з оцінкою в 157 мільярдів доларів, яка "паралізує ринок".

Він також зазначає, що OpenAI порушила свої засадничі принципи, перетворившись із некомерційної організації на величезний комерційний гігант.

В результаті своїх незаконних дій відповідачі несправедливо збагатилися на сотні мільярдів доларів, а пан Маск був ошуканий разом з громадськістю,

– йдеться в документі, на який посилається BBC.

Маск вимагає компенсації за ці порушення та додав до позову співзасновника LinkedIn Ріда Хоффмана. OpenAI заперечує ці звинувачення, вважаючи їх безпідставними.

Що відомо про OpenAI та Microsoft OpenAI була заснована у 2015 році з метою створення штучного загального інтелекту (AGI), що здатний виконувати будь-які завдання, які можуть виконувати люди. У 2019 році компанія змінила свою структуру на "обмежений прибуток", що дозволило залучати фінансування. Тоді ж Microsoft інвестувала 1 мільярд доларів у компанію, а до 2023 року ця сума була збільшена в межах багаторічного партнерства на декілька мільярдів.

Amazon зловживає даними та порушує санкції

Колективний позов на суму 1 мільярд фунтів стерлінгів (близько 1,27 мільярда доларів) отримав у 2024 році також Amazon. Компанію звинувачують у тому, що вона витісняє незалежні британські магазини з онлайн-ринку.

Платформа Amazon / Фото Unsplash

Британська асоціація незалежних роздрібних торговців (Bira), яка представляє 35 000 продавців, стверджує, що Amazon використовує дані ритейлерів для створення конкурентних товарів, сприяючи маніпуляціям на своїй "скриньці покупок", щоб направляти покупців до власних продуктів, а не до товарів сторонніх продавців.

Звинувачення стосуються також введення комісії в 30% з продажів на платформі, що додатково ускладнює діяльність незалежних ритейлерів, які переживають складні економічні часи. Bira подала документи до Лондонського апеляційного антимонопольного трибуналу на підтримку позову.

Чи раніше потрапляв Amazon у схожі скандали У 2022 році Великобританія почала розслідування щодо можливих неправомірних практик Amazon на ринку, а у 2018 році компанія зобов'язалася надати рівні можливості для незалежних продавців та не використовувати їхні дані для конкурентних цілей.

Amazon звинувачують у порушенні санкцій Великої Британії через постачання технологій Росії

Колишній співробітник Amazon Чарльз Форрест, який працював в Amazon Web Services (AWS), звинуватив компанію в порушенні санкцій Великої Британії, стверджуючи, що вона передала технологію розпізнавання облич російській владі після вторгнення в Україну.

Важливо! Форрест вказав на те, що Amazon отримав цю технологію через компанію в Нідерландах у 2020 році та використав її після початку війни в Україні. Amazon заперечує ці звинувачення, заявляючи, що це не відповідає дійсності.

До того ж Чарльз Форрест стверджує, що його звільнили за те, що він намагався повідомити про порушення, зокрема, щодо постачання технологій Росії. Судове розслідування досі триває.

Працівники Twitter вимагали 500 мільйонів у Ілона Маска

Ілона Маска, одного з найбагатших людей світу, звинуватили у тому, що він не виплатив працівникам Twitter належну вихідну допомогу після того, як він оголосив про звільнення близько 80% співробітників компанії протягом кількох місяців після свого придбання соцмережі.

Через що звільнені працівники подали позов на Ілона Маска Згідно з позовом, план вихідної допомоги Twitter 2019 року передбачав виплату двох або шести місячних зарплат та додатково одного тижня за кожен рік роботи для працівників, які залишалися після викупу компанії. Однак позивачі стверджують, що звільненим працівникам було виплачено лише місячну зарплату без додаткових пільг.

Утім, Маску вдалося виграти судовий позов та заощадити понад 500 мільйонів доларів, повідомляють у СNN. Річ у тім, що суддя Тріна Томпсон зазначила, що Закон про пенсійне забезпечення працівників (ERISA) не застосовується до цього плану, оскільки після викупу компанії не існувало "постійної адміністративної програми".

Як виглядав Twitter до зміни його назви на X / Фото Unsplash

А все тому, що саме вона дозволяла б обробляти індивідуальні претензії або надавала б інші пільги, такі як продовження медичного страхування чи послуги з працевлаштування.

Цікаво! Ця справа є частиною низки позовів, де Маска звинувачують у порушенні обіцянок, даних колишнім працівникам Twitter, зокрема щодо вихідних виплат і компенсацій. Маск, як керівник Twitter, після покупки компанії за 44 мільярди доларів у жовтні 2022 року змінив умови для співробітників, що стали основою багатьох позовів.

TikTok на межі заборони у США

Уже незабаром найпопулярнішу мережу TikTok можуть заборони США. Апеляційний суд США підтримав закон, що вимагає від TikTok продати свою платформу не китайському власнику. У іншому випадку – мережу заборонять.

В результаті рішення, платформа наближається до можливої заборони в США після 19 січня 2025 року, якщо TikTok не знайде покупця або не продасть свою частину компанії ByteDance.

Тобто суд відхилив аргументи TikTok про неконституційність цього закону, заявивши, що він не порушує Першу та П'яту поправки до Конституції США.

Люди в Сполучених Штатах можуть вільно читати й поширювати стільки пропаганди КНР (або будь-якого іншого контенту), скільки забажають, на TikTok або будь-якій іншій платформі за власним вибором. Закон спрямований проти здатності КНР приховано маніпулювати контентом. Розуміючи це таким чином, обґрунтування уряду повністю відповідає Першій поправці,

– заявили судді.

Головний аналітик Emarketer Жасмін Енберг назвала це рішення "серйозною невдачею, але ще не кінцем шляху для TikTok".

У мережі активно цікавляться, чи заблокують у США TikTok / Фото Unsplash

Відповідно до цього, TikTok оголосив про намір подати апеляцію до Верховного суду. Тож платформа продовжує боротися із законодавством США, заявляючи, що воно порушує права американських користувачів на свободу слова.

Якщо апеляція до Верховного суду також не спрацює на користь TikTok і заборона буде введена в дію, це викличе серйозні потрясіння в соціальному ландшафті, що піде на користь Meta, YouTube і Snap, але завдасть шкоди творцям контенту і малому бізнесу, який заробляє на життя за допомогою цього додатка,

– написала Енберг.

Водночас Верховний суд США також підкреслив, що закон не забороняє контент або не вимагає певного контенту, а лише спрямований на захист національної безпеки, аби уникнути маніпуляцій з контентом китайським урядом.