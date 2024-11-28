Як відрізняються виплати працюючих пенсіонерів

Зараз в Україні пенсію отримують більш як 10 мільйонів громадян. Частина з цих осіб працює, попри вихід на заслужений відпочинок.

Чи більші виплати працюючих пенсіонерів

Станом на 1 жовтня 2024 року, середня пенсія в Україні становить 5 851,86 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Зверніть увагу! Зараз в Україні проживає приблизно 2,8 мільйона пенсіонерів, що продовжують працювати після вихід на заслужений відпочинок

Водночас серед працюючих пенсіонерів середня пенсійна виплата склала 6 257,96 гривні. Це на 596,91 гривні більше ніж на початку року.

Нагадаємо! Середня пенсія в Україні станом на 1 січня 2024 року сягала 5 385,25 гривні. При цьому, для працюючих осіб це значення було – 5 661,05 гривні.

Виплати працюючих пенсіонерів більші і зростають швидше, завдяки таким факторам: