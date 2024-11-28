Будут ли больше выплаты работающих пенсионеров

По состоянию на 1 октября 2024 года, средняя пенсия в Украине составляет 5 851,86 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Обратите внимание! Сейчас в Украине проживает примерно 2,8 миллиона пенсионеров, продолжающих работать после выхода на заслуженный отдых

В то же время среди работающих пенсионеров средняя пенсионная выплата составила 6 257,96 гривны. Это на 596,91 гривны больше чем в начале года.

Напомним! Средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 января 2024 года достигала 5 385,25 гривны. При этом, для работающих лиц это значение было – 5 661,05 гривны.

Выплаты работающих пенсионеров больше и растут быстрее, благодаря таким факторам: