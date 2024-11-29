Нарешті працює на Україну: скільки грошей картини Медведчука вже принесли у бюджет

АРМА продовжує продаж конфіскованого майна Віктора Медведчука. Це дозволяє поповнювати бюджет на чималі суми.

Успішні аукціони

АРМА провело чергові аукціони з реалізації частини колекції картин зрадника Віктора Медведчука. Нових власників вдалося знайти для ще 11 картин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liga.

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Загалом на аукціон було виставлено 15 картин, але 4 аукціони не відбулися. Найдорожчими стали роботи українського художника Йосипа Гарані, за 5 його робіт було запропоновано близько 50 тисяч гривень.

Загалом 80 проданих картин з колекції арештованої колекції Медведчука вже наповнили бюджет на 1 мільйон гривень.

Скільки картин ще потрібно продати

Як повідомляють в АРМА, реалізувати через аукціон потрібно ще 56 картин. Стартова ціна деяких лотів, які залишилися, стартує від 200 тисяч гривень.

Загалом в арештованій колекції Медведчука було 284 картини. 148 передали музею, решту продають, а гроші спрямують на посилення обороноздатності України.