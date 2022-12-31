Майже половину – за добу 24 лютого: скільки грошей втратили найбагатші росіяни у 2022 році

За результатами 2022 року, світові мільярдери загалом втратили близько 1,9 трильйона доларів власного капіталу. Причини різні – від невдалих інвестицій, падіння вартості акцій компаній, до краху цілих бізнес-імперій. Значних втрат зазнали і російські багатії, проте у їхньому випадку ключова причина одна – повномасштабне вторгнення Росії в Україну та персональні санкції проти них з боку Заходу.

Бізнес 24 проаналізував рейтинги, матеріали і дані декількох західних ЗМІ щодо того, яких збитків зазнали російські олігархи унаслідок рішення їхнього "керманича" Путіна піти повномасштабною війною проти України. Скільки грошей втратили найбагатші країни-терористки впродовж 2022 року – читайте далі.

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Загальні втрати найбагатших росіян впродовж року

Як зазначає видання Bloomberg у матеріалі за підсумками року, впродовж повномасштабної війни Росії проти України лише перша двадцятка найбагатших росіян загалом втратила близько 95 мільярдів доларів.

При цьому, майже 46,6 мільярда доларів з цієї суми російські багатії втратили безпосередньо 24 лютого, за першу добу повномасштабного вторгнення окупантів в Україну.

За офіційним звітом британського санкційного регулятора від 10 листопада, лише у Великій Британії за час повномасштабної війни було заморожено активів, пов'язаних з Росією, на загальну суму у 18,4 мільярда фунтів стерлінгів, що рівноцінно близько 22,2 мільярда доларів.

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Роман Абрамовіч

У західних ЗМІ найбільшим "лузером" з-поміж російських олігархів цьогоріч називають колишнього власника британського футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовіча. Так, за індексом мільярдерів Bloomberg, упродовж 2022 року статки росіянина впали на 57%, – до 7,8 мільярда доларів.

Абрамовіч був одним із перших олігархів, які потрапили під санкції Великої Британії після звинувачень в очевидних зв'язках з режимом Путіна й фактах того, що багатій належить до групи російських бізнесменів із "закривавленими руками", пише The Guardian.

Гєннадій Тімчєнко

На другу сходинку рейтингу російських багатіїв, які втратили найбільше грошей за час активної війни, можна сміливо поставити близького друга Путіна Гєннадія Тімчєнка. США повторно внесли олігарха до санкційного списку 24 березня цього року, вже разом з його дружиною та донькою.

Росіянин володіє підсанкційною групою компаній "Волга груп", що займається інвестиціями в енергетичні, транспортні, інфраструктурні та банківські активи. За індексом Bloomberg, статки Тімчєнка у 2022 році скоротилися на 48% – до 11,8 мільярда доларів.

Сулєйман Кєрімов

Близький "кореш" не лише Путіна, але й Кадирова, – Сулєйман Кєрімов, перебував під санкціями Мінфіну США ще з 2018 року. Проте, вже 15 березня цього року Велика Британія та ЄС долучились до санкцій проти нього, як наближеного до російського диктатора олігарха.

Мільярдер, після тривалої політичної кар'єри у Росії, інвестував у низку найприбутковіших підприємств країни-агресорки, зокрема у банківську сферу, золото- та нафтовидобувну промисловість. За індексом Bloomberg, упродовж 2022 року капітал Кєрімова скоротився на 41%, впавши до позначки у 9 мільярдів доларів.