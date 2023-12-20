З ринку Росії повністю пішли 300 компаній: скільки мільярдів складає їхня вартість

Попри те, що Росія усіляко намагається зупинити втечу іноземного бізнесу, відтік триває. Його темп доволі невисокий, але російська економіка зазнає збитків.

Вихід іноземних компаній з Росії

До повномасштабного вторгнення росіян в Україну на російському ринку були представлені понад 1500 великих іноземних компаній. Наразі лише частина з них змогла піти від агресора, також є багато тих, хто припинив свою діяльність та не вкладає гроші у російські філії.

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Сьогодні повністю вийшли з російського ринку 304 компанії. Їхня потенційна вартість угод може складати 25 мільярдів доларів. Ще 320 публічно заявили про свій намір покинути Росію та роблять кроки у цьому напрямку, але російська влада намагається загальмувати процес.

Найбільші компанії, які повністю вийшли, згенерували 82 мільярдів доларів доходу, водночас ті, що перебувають у процесі виходу, – 65 мільярдів доларів,

– повідомили у KSE.

Втім, далеко не всім компаніям, які пішли з Росії, вдалося отримати бодай якусь компенсацію. Наприклад, Heineken, Nissan, OBI Group, Renault, Tetra Pak були продані лише за 1 євро. Carlsberg та Danone російська влада просто "віджала".

Відомо, що 547 бізнесів призупинили інвестиції в Росію та чекають, як буде розвиватися ситуація. Ще близько 40% працюють у звичному режимі та не турбуються про репутаційні ризики, які несе робота на території агресора.