В Україні понад 3000 нових мільйонерів: наймолодшому – 3,5 року

З початку 2025 року, тобто за два місяці, в Україні 3186 громадян задекларували доходи, що перевищують 1 мільйон гривень. Наймолодшому "мільйонеру" всього 3,5 роки.

Скільки доходів задекларувли українці

Загальна сума задекларованих доходів становить 21,8 мільярд гривень. З цієї суми до держбюджету надійде 269,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і ще 44,6 мільйона гривень військового збору, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Державної податкової служби.

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Серед нових мільйонерів – як зовсім юні громадяни, так і люди поважного віку.

Наймолодший декларант – 3,5-річна дитина, яка отримала у спадок або в подарунок майно від осіб, що не є її близькими родичами.

– 3,5-річна дитина, яка отримала у спадок або в подарунок майно від осіб, що не є її близькими родичами. Найстарша мільйонерка – 96-річна жителька Києва, яка задекларувала доходи від продажу цінних паперів.

Загалом за січень-лютий українці подали понад 44 000 декларацій, в яких зазначили доходи на суму 36,2 мільярда гривень.

"Це на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року", – ідеться у повідомленні податкової. При цьому, найактивніше про свої доходи звітували мешканці Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.

Задекларовані до сплати суми податків склали:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 436,9 мільйона гривень (+15% до минулого року);

Військовий збір – 80,3 мільйона гривень (+15%).

Крім того, понад 16 000 українців скористалися правом на податкову знижку. Загалом їм буде повернуто з бюджету 105,7 мільйонів гривень.

Довідково. Деклараційна кампанія за 2024 рік стартувала 1 січня 2025 року і триватиме до 1 травня.