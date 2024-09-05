Статки швидко тануть: скільки мільйонів доларів залишилося у Коломойського

5 вересня 2024, 23:05
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Автор: Ярослав Сиваківський

Джерело:

Forbes Ukraine

Ігор Коломойський продовжує перебувати під вартою через розслідування у кількох справах. Його статки за останній рік суттєво скоротилися.

Скільки грошей залишилося у Коломойського 

Впродовж останнього року статки Ігоря Коломойського стали суттєво меншими. Падіння склало 22% до показника у 660 мільйонів доларів. 

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У лютому 2022 року за оцінкою Forbes статки Коломойського складали 1,8 мільярда доларів. Втім, вже в листопаді в нього було 850 мільйонів, тобто на мільярд менше. 

Якими активами володіє Ігор Коломойський 

Зараз його активи в основному у нерухомості за кордоном. Коломойський має частку від 500 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, також йому належать: 

  •  сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані;
  •  завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі;
  • комерційна нерухомість у Техасі.

Окрім того, в нього є ліквідні активи у вигляді яхти, літаків та готівки. Наприклад, яхта Lauren L, довжина якої складає 90 метрів, коштує 97 мільйонів доларів. 