Статки швидко тануть: скільки мільйонів доларів залишилося у Коломойського

Ігор Коломойський продовжує перебувати під вартою через розслідування у кількох справах. Його статки за останній рік суттєво скоротилися.

Скільки грошей залишилося у Коломойського

Впродовж останнього року статки Ігоря Коломойського стали суттєво меншими. Падіння склало 22% до показника у 660 мільйонів доларів.

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У лютому 2022 року за оцінкою Forbes статки Коломойського складали 1,8 мільярда доларів. Втім, вже в листопаді в нього було 850 мільйонів, тобто на мільярд менше.

Якими активами володіє Ігор Коломойський

Зараз його активи в основному у нерухомості за кордоном. Коломойський має частку від 500 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, також йому належать:

сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані;

завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі;

комерційна нерухомість у Техасі.

Окрім того, в нього є ліквідні активи у вигляді яхти, літаків та готівки. Наприклад, яхта Lauren L, довжина якої складає 90 метрів, коштує 97 мільйонів доларів.